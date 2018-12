Autobus a Viterbo, dal 7 gennaio saltano diverse corse. Il Comune all'oscuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non ci saranno ripercussioni sul servizio», aveva garantito nel corso dell'ultimo consiglio comunale il vicesindaco Enrico Maria Contardo, mettendo le mani avanti rispetto al ritardo nell'arrivo dei nuovi bus di Francigena. Peccato che a smentirlo, la mattina dopo rispetto alle sue dichiarazioni, sia arrivata una Pec fiammante firmata da Sistilio Grassi, capo dell'unità organizzativa, con l'elenco delle corse che salteranno dal 7 gennaio.Curiosità: tra i destinatari non compare il Comune. Delle due l'una: i vertici dell'azienda hanno deciso senza interlocuzione in barba alla figuracci fatta fare a Contardo, oppure a Palazzo dei Priori la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Il risultato, in ambedue i casi, non cambia: molti utenti resteranno appiedati senza neanche sapere il perché.Un passo indietro. La giunta Michelini aveva racimolato 600mila euro a cui la Regione ha aggiunto altri 800mila per 7 nuovi mezzi da acquistare entro l’anno. Questa era la scadenza fissata perché al 31 dicembre gli 11 autobus euro zero ancora circolanti dovranno finire in soffitta perché non più a norma per circolare. Ma ritardi non meglio specificati nelle procedure hanno provocato lo slittamento della consegna a cavallo tra febbraio e marzo.Inoltre, ne dovrebbero arrivare solo 5 su 7. Un intoppo che, appunto, il vicesindaco - dopo aver ricevuto rassicurazioni dall'amministratore delegato Cesare Curcio - ha garantito non avrebbe comportato tagli alle linee.In capo a Francigena ci sono in totale 34 mezzi. Tolti gli 11 che dal 1° gennaio non potranno più circolare ne restano disponibili 23. Da contratto di servizio con la Amiata Motori, ditta esterna che da agosto si è aggiudacata la manutenzione, ne andrebbero garantiti 20 al giorno su strada per coprire tutte le corse. Quindi, in teoria i bus ci starebbero. In pratica, però, ogni giorno anche adesso saltano alcune corse per guasti vari.Ed è così che dentro la società molti puntano il dito proprio sulla manutenzione che sarebbe insufficiente, chiedendo al Comune di vigilare che il contratto venga rispettato. E, in caso contrario, si applichino le penali prevista.Ecco, intanto, cosa cambia da lunedì 7 gennaio: soppressione della linea 13 (Mazzetta); la linea 8 fermerà a Tobia e non più a San Martino, mentre la seconda corsa è stata spostata di 30 minuti (alle 9,10, anziché alle 8,40); la linea 11 subirà la soppressione della corsa scolastica delle7,20 da San Martino; nella linea 4 salterà la corsa dele 9,15 e nella 6 quella delle 15,15. Infine, la corsa scolastica del turno 101 non transiterà più dall'Ellera. Lo scopo, recita la lettera, è "ridurre il fabbisogno di autobus, garantendo il servizio pubblico nelle corse di maggiore affluenza, in attesa dell'arrivo dei quattro bus nuovi di fabbrica, recentemente ordinati". Firmato: Grassi. E qui sta il secondo giallo: Contardo in consiglio parla di 5 mezzi, la società di 4.Intanto, dalla Uil il delegato Renato Cerocchi ribadisce: "Il problema sono sì i mezzi vecchi ma il nodo è la manutenzione che deve tornare interna all'azienda". E anche Giacomo Barelli di Viva Viterbo attacca: "Queste riduzioni potrebbero avere un grave effetto sugli autisti impiegati che potrebbero diminuire col rischio cassa integrazione".