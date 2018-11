Francesco Meconi di Faleria campione del mondo di caccia aperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un titolo mondiale è sbarcato a Faleria. A portarcelo per la seconda volta in due anni è stato Francesco Meconi, trentenne che alleva e addestra cani da caccia.Ha conquistato con la Nazionale italiana di Federcaccia sia il titolo individuale sia quello a squadre nella categoria Spaniel, specialità Sant’Uberto, meglio conosciuta come caccia pratica. La prova si è disputata a Toledo in Spagna dove i padroni di casa sono stati costretti ad accontentarsi del secondo posto. Il giovane di Faleria, da tempo eccellenza nazionale della specialità, ha conquistato i due ori con la sua springer Felcina di San Fabiano, grazie a due prove perfette.La specialità del Sant’Uberto rappresenta qualcosa in più che una semplice prova cinofila, poiché testa l’affidabilità del cacciatore, la sua etica nei confronti del selvatico da reperire e abbattere, il rispetto delle norme in vigore e soprattutto, l’osservanza di tutte le misure di sicurezza durante l’azione di caccia. “Essere campione del Sant’Uberto - ha fatto notare da Federcaccia Lazio - significa, prima di tutto, essere un vero cacciatore, sotto ogni aspetto. Ecco perché, a maggior ragione, siamo orgogliosi che un nostro corregionale abbia vinto il titolo mondiale. Questa vittoria è anche il premio di tanto lavoro di preparazione e di formazione dei nostri tesserati in materia di sicurezza ed etica venatoria".