Giovedì 17 Novembre 2022, 05:25

Frana a Roccalvecce, strada riaperta a metà. Per ora solo una corsia, in attesa che partano gli interventi definitivi per la messa in sicurezza dell’area. Ma per questi non ci sarebbe da aspettare ancora molto: è stata firmata ieri dal dirigente del sesto settore a palazzo dei Priori la determina di approvazione del progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori, per un valore di 86.894,52 euro. Ad aggiudicarsi l’opera una ditta di Soriano del Cimino, Eurostrade srl.

In realtà non è noto con esattezza quando i divieti e le recinzioni che delimitavano il cantiere siano stati rimossi. Pare già da parecchie settimane. Addirittura a settembre. Fatto sta che se oggi percorrete via delle Province e arrivate nel punto che fino al mese di agosto era sicuramente chiuso a causa della frana non troverete più ostacoli alla circolazione di pedoni e auto. Strada libera. A metà, come detto. Sul posto solo alcuni segnali che avvertono di lavori in corso e vecchi divieti ormai a terra. Un piccolo mistero: dal Comune infatti in queste settimane non è arrivata nessuna comunicazione in merito o se è arrivata è sfuggita ai più. Ma tant’è.

Di scuro saranno felici di questo esito i residenti. La riapertura parziale della strada era infatti la soluzione provvisoria invocata a gran voce dagli abitanti della frazione da quando lo scorso febbraio il paese era rimasto spaccato in due a causa dello smottamento. Pesantissimi i disagi che hanno subito nel frattempo. Il tre agosto la neo sindaca si era presentata sul posto accompagnata dall’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Floris, spiegando però che il Comune aveva optato per una soluzione diversa: niente intervento tampone, ma un intervento unico.

Per cui ci sarebbe stato da aspettare un po’ di più, ma a novembre sarebbe stato tutto risolto. “Se non sarà così allora vi autorizzo a tirarmi i pomodori”, aveva dichiarato Frontini. Lancio degli ortaggi schivato. Per rientrare del costi dei lavori il Comune si rifarà sul proprietario dell’area franata.