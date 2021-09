Mercoledì 8 Settembre 2021, 06:15

Ben 6 gol incassati in due partite. La Viterbese condivide con la Paganese il triste primato di squadra con più reti subite in questo inizio di campionato in tutta la Serie C. Essendo la squadra campana inserita nel raggruppamento meridionale, la compagine gialloblù presenta però la difesa più battuta di tutto il suo girone. A parte l'atteggiamento mentale della squadra sicuramente da rivedere, in questi giorni vanno trovate anche delle soluzioni tattiche per cercare di rendere meno vulnerabile la porta gialloblù già in vista della gara di domenica prossima sul terreno di gioco dell'Olbia. Che a questo punto diventa già una tappa fondamentale nel cammino gialloblù di questa stagione. La fragilità della difesa, va anche ricercata nel poco filtro assicurato dal centrocampo fino a questo momento. Domenica scorsa contro l'Imolese, Foglia è ancora sembrato in netto ritardo di condizione avendo iniziato la preparazione in ritardo dopo il brutto infortunio arrivato nel finale della scorsa stagione. Allo stesso tempo, Alberico è parso piuttosto in difficoltà nel ruolo di mezzala, avendo attitudini più offensive. Ecco allora che la Viterbese domenica prossima in Sardegna potrebbe schierare già dal primo minuto Michel Adopo, sperando che il centrocampista arrivato in prestito dal Torino a metà agosto, abbia già il minutaggio necessario nelle gambe. La Viterbese spera di recuperare in tempo anche il regista lituano Linas Megelaitis, che nei giorni scorsi è stato impegnato con le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar con la propria Nazionale e che proprio stasera affronterà l'Italia nella partita in programma allo stadio Tricolore di Reggio Emilia. Qualche cambio potrebbe arrivare anche in difesa. Se il giocatore sarà già in condizione, verrà schierato con molta probabilità dal primo minuto il centrale Riccardo Martinelli arrivato proprio nel penultimo giorno di calciomercato dopo aver militato la scorsa stagione in serie B con la maglia della Reggiana, con cui ha disputato un buon campionato. Sulla fascia destra potrebbe invece esordire in campionato il laterale sloveno Daniel Pavlev, proveniente dal Chievo Verona, che ha saltato le prime due partite di campionato a causa di un infortunio. Il giocatore ha iniziato a lavorare di nuovo in gruppo alla fine della settimana scorsa e domenica scorsa era stato portato già in panchina. Qualche novità potrebbe esserci anche nel modulo della squadra, che a questo punto potrebbe abbandonare il 4-3-3 e tornare al 4-3-1-2 inserendo Andrea Errico come trequartista dietro le due punte.