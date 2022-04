Mercoledì 6 Aprile 2022, 06:30

Centrodestra: si attende di capire chi c’è in Forza Italia prima di ufficializzare coalizione e candidato sindaco. Di sicuro non ci saranno né l’assessore uscente Antonella Sberna, né il marito ed ex consigliere regionale Daniele Sabatini. Centrosinistra: segnali di schiarita all’orizzonte, con Pd e Movimento 5 Stelle nel gruppo, più una lista con varie forze in campo e Azione come una sorta di capofila. Quindi problema simbolo e coesistenza con i pentastellati superato. Intanto le liste in campo crescono, arrivando a 23.

Ieri riunione interlocutoria per i berluscones, che torneranno a confrontarsi anche oggi. Resta aperta la ferita dell’ex sindaco Giovanni Arena, intenzionato a posizionarsi nel centrosinistra, mentre anche altri stanno facendo la stessa operazione, come l’ex assessore Elpidio Micci, Isabella Lotti e Paola Bugiotti.

Mentre Paolo Muroni non ha intenzione di ricandidarsi, resterebbero due pezzi forti: Sberna, che era in giunta in quota Forza Italia, e Sabatini, sempre area centrodestra ma non inserito nel partito. Entrambi però fanno sapere che di tornare alle urne non pensano proprio. E quindi ora Lega, Fondazione e Udc aspettano di capire chi resta prima di alzare il velo su Claudio Ubertini candidato sindaco o addirittura pensare a un’alternativa.

Dall’altra parte potrebbe risolversi il problema della convivenza tra Azione e Movimenti 5 Stelle. Giacomo Barelli, segretario provinciale del partito di Calenda, sta infatti lavorando su una lista più ampia, che se andrà in porto includerà anche +Europa di Benedetto Della Vedova, la Buona destra di Filippo Rossi, Base Italia di Marco Bentiviglio ed esperienze provenienti da Viva Viterbo.

Intanto la candidata di Fratelli d’Italia, Laura Allegrini, incassa l’appoggio della nuova formazione politica di riferimento dei gruppi parlamentari afferenti a Cambiamo con Toti di Giovanni Toti, Idea di Gaetano Quagliarello e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro. Si chiamerà Viterbo al centro e rappresenta la quarta lista in suo sostegno, che va ad affiancare quelle di FdI, del Popolo della famiglia e della civica SiAmo Viterbo. Il totale delle liste finora annunciate arriva così a quota 23.