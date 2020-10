Anche gli esiti degli ultimi tamponi sono arrivati e confermano la positività di otto elementi del gruppo squadra. L'Fc Viterbo - compagine che milita nel girone A del campionato di Promozione - riparte da questo numero pesante, ma che poteva essere anche più corposo, per uscire dall'incubo coronavirus nel quale è piombata la neonata società del presidente Vincenzo Longo.

Tutto è partito dai sintomi manifestati da un componente della squadra nella giornata di venerdì 9 ottobre. Il giorno dopo al calciatore salgono febbre e fastidi muscolari: tampone rapido con esito positivo. Il gruppo si allarma e viene rinviata la gara che si sarebbe dovuta giocare domenica scorsa a Ronciglione contro i padroni di casa dello United. A quel punto, il tracciamento obbligatorio nel gruppo squadra e in quello dirigenziale, prende il sopravvento: durante la settimana che si chiude oggi, la Asl di Viterbo prende in carico tutta la squadra predisponendo i tamponi molecolari e ricostruendo i contatti avuti dai positivi negli ultimi sette giorni. Molti calciatori, però, avevano già effettuato i tamponi rapidi che avevano dato esito positivo in sette dei casi poi confermati dal molecolare. Un caso aveva dato esito negativo, ma il calciatore in questione si era già messo in isolamento volontario, in attesa di ripetere il tampone presso il drive-in di Belcolle. Il risultato di ieri ha dato esito positivo certificando così il numero di otto contagiati nel gruppo squadra dell'Fc Viterbo. Salvi dal contagio invece i dirigenti che in queste ore però, si domandano come portare avanti un campionato che a questo punto deve interrogarsi su come poter concludere la stagione. L'Fc Viterbo deve recuperare due partite ma sicuramente nei prossimi 15-20 giorni la compagine allenata dal tecnico Giovanni De Leo non potrà scendere in campo. In attesa del nuovo Dpcm che potrebbe anche bloccare il calcio dilettanti dall'Eccellenza in giù, resta da capire quali indicazioni darà la Figc. Anche oggi in Promozione rinviate 6 partite con 4 viterbesi coinvolte: Viterbo, Bomarzo, Ronciglione United e Pescia Romana (queste ultime per contagi nelle squadre avversarie).



