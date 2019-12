Flaminia Civita Castellana-Ponsacco posticipata alle ore 15

La gara di serie D del girone E, Flaminia Civita Castellana- Ponsacco, in programma oggi allo Stadio Madami è stata posticipata alle ore 15, su richiesta della società toscana. Da parte della società rossoblù c'è stato subito l'ok.

Per quanto riguarda la riapertura delle liste di trasferimento, il giocatore Daniele Vergine è stato svincolato: la società lo ringrazia per il contributo. Il calciatore con molta probabilità andrà ad indossare la casacca dell'Artena, nel girone G di serie D.

Intanto prosegue la collaborazione con l'Atalanta da parte della Flaminia. I tecnici della società bergamasca,Enzo Marango (responsabile area tecnica neroazzurra), insieme agli osservatori, Sapina e Pozzetti hanno organizzato al Madami un raduno riservato ai calciatori del settore giovanile.