Flaminia Civita Castellana implacabile. Vince per 2-0 (colpi di ko firmati daMorbidelli- Carta) contro il Monterosi e colora il derby di rossoblù.Il verdetto del campo mai come questa volta è stato chiaro: la Flaminia ha dominato e vinto con merito la straprovinciale tutta viterbese. La compagine, allenata dal tecnico Marco Schenardi, ha giocato una gara al limite della perfezione: tanta corsa, tanta lotta e una concentrazione ferrea, che ha spostato gli equilibri dalla parte dei civitonici. «Sono contento - ha detto a fine match l'allenatore della Flaminia - oggi abbiamo raccolto quello che in passato non siamo riusciti a prenderci. Abbiamo giocato una partita un po' diversa dal solito: noi proponiamo sempre un calcio che cerca di comandare il gioco, ma contro una squadra fisica come il Monterosi ci siamo adattati. Ai punti abbiamo meritato di vincere contro un club che secondo me insieme al Trastevere è il più completo del girone».Prima della gara è stata ricordata la figura di, Flaminio Marziani, tifoso e grande appasionato di sport, salutato prima del fischio d'inizio con un grande applauso dei tifosi rossoblù presenti al Madami. La squadra, la società e lo staff gli hanno dedicato naturalmente la vittoria. Il secondo gol della Flaminia, quello di Carta, è stato messo a segno proprio nella porta dove dietro è stato posizionato lo striscione per ricordare "Zi Flaminio"