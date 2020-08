© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riparte. Dopo sei mesi di stop forzato la Flaminia Civita Castellana riaccende i motori questo pomeriggio. L'inizio della stagione 2020/2021, che è anche la tredicesima consecutiva in serie D, è stato fissato alle 16 allo stadio Madami. La lista del tecnico Francesco Punzi comprende 23 giocatori, di cui quasi il 50 per cento nuovi (12); quasi tutti nei giorni scorsi si sono sottoposti alle rituali visite mediche, gli ultimi lo faranno oggi prima di iniziare la parte atletica curata dal professor Cristian Quercioli, mentre i portieri saranno presi in cura da Morgan Croce. La società rossoblù ha previsto un protocollo anti Covid molto rigido che sarà gestito dal segretario Ottavio Macino, dal team manager Federico Roscioli e dal diggi Massimo Petroni per coloro che non fanno parte della comitiva rossoblù. La squadra si fermerà a Civita Castellana per due giorni, dopo andrà in ritiro a Cascia fino al 29.«La rosa ha detto Punzi è stata rinnovata e potenziata con grande attenzione. Nessun proclama ma è chiaro che possiamo far bene. E' arrivato il momento di lavorare sodo e con determinazione per recuperare gradatamente la condizione migliore per farci trovare pronti alla ripresa del campionato». Il presidente Francesco Bravini è pronto per la sua terza stagione da numero uno: «Ci siamo assicurati le prestazioni di giocatori importanti dice che con le loro caratteristiche sono andati a completare la rosa. Contiamo sulla loro forza e personalità per disputare una stagione che speriamo sia ricca di soddisfazioni per noi e per i nostri tifosi».Tra i nuovi arrivi ci sono anche tre ritorni: quello dei difensori Scardala e Gasperini e dell'attaccante Sciamanna. «Per me è come tornare a casa ha detto quest'ultimo ritrovo una società seria, tanti amici e c'è pertanto tutta la voglia di far bene». E' stata stoppato il test amichevole tra la Flaminia e la Viterbese in programma il 26 a Cascia a causa dei protocolli sanitari che non permettono partite tra società professioniste e dilettanti. La rosa comprende come detto 23 giocatori. Portieri: Grussu, Sordini. Difensori: Battistelli, Fagiani, Fapperdue, Fè, Gasperini, Modest, Staffa, Scardala. Centrocampisti: Giovannetti, Guadalupi Lazzarini, Ortenzi, Traditi, Canestrelli. Attaccanti: Covarelli , Ferrara, Pagliaroli, Sirbu, Sciamanna, Tocci, Fondi.