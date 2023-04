Flaminia, domani l'anticipo contro il Grosseto. Maglia al presidente Bravini

Calcio e ricordi. Giovedì turno infrasettimanale di serie D: la Flaminia Civita Castellana ospita al Madami (calcio d’ìnizio ore 15) il Grosseto.

I rossoblù di casa andranno a caccia del quinto risultato utile consecutivo per rimettersi in corsa per i play-off.

Prima della gara sarà consegnata al presidente Francesco Bravini, la maglia della Colavene stagione 91-92 che vinse il campionato di Eccellenza indossata da Luca Vaccarelli, da parte degli allenatori di quella stagione, Franco Chiricozzi e Luciano Siddi, che saranno ospiti della società rossoblù.

Al segretario generale della società Professor Ottavio Macino sarà invece donata la cravatta di quella stagione.

I due ricordi andranno a far parte del materiale che sarà messo a disposizione per la realizzazione del museo del calcio locale.

Arbitro di Flaminia- Grosseto, Guido Verrocchi di Sulmona.