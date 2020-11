Sospensione del campionato e avanti con le gare di recupero in serie D. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, d'intesa con il Consiglio del Dipartimento interregionale, ha disposto di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni delle partite di campionato già programmati a far data da domenica prossima e fino al 22 di questo mese.

Di conseguenza sono stati partoriti quattro turni di supplementari: domenica 8, mercoledì 15 e ancora domenica 18 e 22 di queste mese per disputare le gare bloccate a causa del Covid-19. Successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmati.

Insomma, la data della ripartenza del campionato non è stata fissata. La Lnd ha ribadito, in conformità alle vigenti disposizioni che è consentito lo svolgimento degli allenamenti nelle forme previste dall'ultimo decreto ministeriale.

Per quanto riguarda domenica prossima sia Flaminia Civita Castellana sia Monterosi resteranno a casa. Domenica 15, invece, torneranno in campo tutte e due. I civitonici s'infileranno gli scarpini dopo un mese di attesa, per ospitare al Madami il Siena alle ore 14,30. Questo confronto già è stato rinviato per due volte. Il Monterosi invece si confronterà in casa con la Nuova Florida, gara rinviata il 25 ottobre. Tre giorni dopo (mercoledì 18) le due portacolori della Tuscia saranno di nuovo in campo. La Flaminia ospiterà il Tiferno di Città di Castello, mentre il Monterosi giocherà in trasferta contro il Nola. Non è da escludere che queste due partite previo accordo le società siano spostate a domenica 22.

Ma non finisce qui. Mentre il Monterosi con il secondo recupero mette al paro gli impegni di calendario, la formazione di Civita Castellana no. Ai rossoblù di Francesco Punzi resta da giocare ancora il confronto con lo Scandicci in Toscana che non è stato programmato dalla Lega. Per sapere quando sarà calendarizzato questo match, si deve aspettare. «Le rimanenti gare da recuperare hanno fatto sapere dalla sede della Lnd di piazzale Flaminio - non calendarizzate saranno oggetto di un successivo comunicato».

«Finalmente si ha un quadro della situazione ha commentato il presidente della Flaminia, Francesco Bravini anche perché ripartire è importante».

Intanto, sempre la Lega Nazionale Dilettanti ha decretato l'ulteriore blocco di tutti gli altri campionati minori, dall'Eccellenza in giù, che erano già stato fermati fino al prossimo 24 novembre. Adesso la ripresa (eventuale) sarà la prima domenica dopo il fatidico 3 dicembre fissato dal Governo, cioè domenica 6.



