Flaminia Civita Castellana, test domenica contro la Lazio Primavera

Sabato 28 Agosto 2021, 15:28

La Flaminia Civita Castellana ha terminato ieri il ritiro pre-campionato a Cascia. Ultimo allenamento defaticante in mattinata, pranzo e ritorno a casa nel pomeriggio. In questi dieci giorni il tecnico Roberto Rambaudi ha lavorato molto sul campo con il gruppo dei giocatori a disposizione per spiegare il modulo di gioco e le possibili alternative. L'allenatore dei portieri Morgan Croce invece ha impegnato gli estremi difensori (Opara, Della Pina e Sordini) in esercitazioni funzionali e tattiche.

Tutta la squadra si ritroverà sabato pomeriggio alle 16,30 al Madami per gli allenamenti.«Abbiamo lavorato molto in questi giorni ha detto il diesse Gigi Coni il gruppo ha risposto alle sollecitazioni e sono arrivati solo segnali positivi anche dalle amichevoli».

Per domenica è stato fissata la terza amichevole stagionale. I rossoblù saranno impegnati a Formello a partire dalle 11 contro la Lazio Primavera. La gara si giocherà a porte chiuse. Anche il commento del difensore Giammarco Carta è sulla stessa sintonia del diesse Coni: «Abbiamo lavorato bene in questi giorni - ha sottolineato - abbiamo cercato di mettere in pratica tutte le indicazioni del mister e dello staff per farci trovare al meglio della condizione in vista dell'inizio del campionato».La società rossoblù ha tenuto a ringraziare per l'impegno di questi giorni il fisioterapista Fabio Zara, il magazziniere Giuliano Mattucci e anche Ulisse Cresca che nel periodo estivo ha curato con molta pazienza e professionalità il manto erboso del Madami, che si presenterà ai giocatori sotto una nuova veste. Da lunedì la squadra avrà come riferimento per gli allenamenti lo stadio Madami. Intanto è stata decisa per il 10 settembre la presentazione della squadra che parteciperà alla quattordicesima stagione di fila alla serie D, alla città, alle autorità e ai tifosi. Con molta probabilità ad ospitare l'appuntamento sarà lo splendido chiostro della curia vescovile in piazza Matteotti