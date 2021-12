La Flaminia Civita Castellana sotto l'albero trova tre punti

E' di sicuro un buon natale quello della Flaminia Civita Castellana. Il giudice sportivo della Lnd in riferimento alla gara Rieti- Flaminia Civita Castellana, non disputata, ha deciso accogliere il reclamo della società civitonica e decretare il 3-0 a tavolino per il sodalizio rossoblù.

In classifica i civitonici si accomodano all’ottavo posto scavalcando quattro squadre.

In pratica la gara non è stata disputata secondo quanto stabilito dal Giudice Sportivo. «Per la responsabilità del sodalizio avversario che non ha dato visibilità della "squadratura del campo", vale a dire delle linee di delimitazione e perimetrali del rettangolo di gioco, la cui valutazione, unitamente alle altre condizioni di praticabilità del terreno di gioco, è stata rimessa al direttore di gara. Nel supplemento di referto chiesto all'arbitro quest’ultimo ha chiarito e ribadito che la gara "non è stata disputata a causa della mancanza di segnatura adeguata del terreno di gioco"; il campo, al momento della sospensione definitiva della gara "godeva di ottima salute erbosa nonostante la pioggia"; nonostante il duplice tentativo di tracciare le linee, un'ora prima dell'inizio e all'orario effettivo della gara, "la vernice utilizzata non si trasferiva sul terreno di gioco». Il giudice sportivo pertanto ha deliberato di infliggere al Rieti la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.