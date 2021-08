Flaminia Civita Castellana, oggi secondo test stagionale

Mercoledì 25 Agosto 2021, 11:34

Seconda amichevole stagionale per la Flaminia Civita Castellana. La formazione allenata da Roberto Rambaudi affronterà oggi sul campo di Cascia, dov'è in ritiro (calcio d'inizio ore 17.30) il Gladiator formazione di serie D, che rappresenta la città di Santa Maria Capua Vetere. La squadra campana allenata da Alessio Martino viene da un pareggio (3-3) contro il Fiuggi, mentre quella civitonica è uscita sconfitta martedì scorso dal confronto contro l'Ostiamare per 3-0. Anche in questo test quasi sicuramente il tecnico civitonico Rambaudi, vuol controllare lo stato di salute della squadra e l'assimilazione degli schemi e forse riproporrà la stessa formazione che ha perso contro i tirrenici che ha disputato una buona gara.

Fiducia pertanto ai giovani targati Civita Castellana. Alessandro Barduani e Matteo Massaccesi (nella foto). Quest'ultimo difensore, che taglia il traguardo della terza stagione in rossoblù non nasconde la sua soddisfazione e gli obbiettivi.« Il gruppo è forte e unito - ha raccontato - l'ossatura della squadra è quella dell' anno scorso e questo rende tutto molto più piacevole, in più i nuovi arrivati sono dei bravissimi ragazzi» . E poi ancora: «Il mister mi sta aiutando molto già dallo scorso anno - ha fatto notare Massaccesi- con lui abbiamo fissato gli obiettivi stagionali, ovvero di puntare alla parte alta della classifica, che a parer mio con questa squadra è possibile. Ora in ritiro stiamo lavorando molto ma è certo che questo ci permetterà di ottenere un ottima condizione fisica. C'è professionalità e voglia di fare bene e questo per un ragazzo come me è molto stimolante».

Sulle tribune sarà presente il presidente della Flaminia Francesco Bravini e il vice Giovanni Santini. La probabile formazione inziale della Flaminia: Della Pina, Massaccesi, Manoni, Traditi, Barduani, Gasperini, Staffa, Sciamanna, Sarritzu, Lazzarini, Sirbu. A disp: Irrera, Carta, Giovannetti, Rondoni, Ancillai, Ortenzi, Celentano, Malerba, Colalelli, Coracci, Paun. All.: Rambaudi.