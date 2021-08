Flaminia Civita Castellana, la rosa è buona. Rambaudi: «Pronti a stupire»

Lunedì 16 Agosto 2021, 14:49

Stop di ferragosto per la Flaminia Civita Castellana. Sabato ultimo allenamento sul campo Mercante Nuovo di Nepi prima del rompete le righe, dopo tre giorni di preparazione intensa.

C'è stato anche l'annuncio da parte della società rossoblù di un nuovo acquisto. Si tratta di Nicolò Della Pina, portiere, nato a Massa, classe 2003 che nelle ultime due stagioni ha giocato nelle giovanili del Genoa. Il giocatore che è stato premiato come miglior numero della 61esima edizione del torneo internazionale Carlin's Boys è stato preso in carico dal preparatore dei portieri Morgan Croce.Il gruppo si ritroverà a Nepi lunedì mattina per riprendere a sudare, prima di trasferirsi da martedì a Cascia per seguitare la preparazione e dove si tratterà per dieci giorni disputando anche due amichevoli. Una contro l'Ostiamare il 19 e l'altra contro il Gladiator (26)

Soddisfatto dell'impegno dei ragazzi il tecnico Roberto Rambaudi: «C'è un ottimo gruppo - ha sottolineato - abbiamo scelto giocatori con qualità tecniche e umane che fanno il caso nostro. C'è molta voglia di stupire e diventare protagonisti».

L'ossatura della squadra è rimasta quella della scorsa stagione. «In accordo con la società e il mister ha spiegato il diesse Gigi Coni - abbiamo cercato di mantenere la struttura della rosa che era già buona. Lo scorso anno abbiamo sofferto ma ora siamo ripartiti da una base solida nella quale abbiamo inserito alcune pedine funzionali. Sonderemo il mercato per capire se ci sarà l'opportunità di fare qualche altro innesto, ma abbiamo già una rosa per fare una stagione competitiva». Per ora tutti i giocatori hanno risposto bene alle sollecitazioni che arrivano dallo staff tecnico. Oltre ad una parte atletica molto impegnativa, Rambaudi ha iniziato a provare vari schemi tattici che applicherà in campionato utilizzando i giocatori divisi in gruppi. «Abbiamo lavorato tutti con grande impegno in questi giorni ha detto il capitano Francesco Lazzarini stiamo creando un buon gruppo.

«Partiamo dalla base dello scorso anno che è buona. Per me davanti a tutto c'è il valore della maglia che indossiamo».