Flaminia Civita Castella, rinviata la gara contro Scandicci

Terzo rinvio di fila di una gara per la Flaminia Civita Castellana. Dopo Siena e Tiferno è arrivato anche quello contro lo Scandicci.

Il Dipartimento Interregionale ha comunicato che a seguito di una richiesta inoltrata dalla società. Scandicci, con allegata documentazione proveniente da strutture pubbliche e tenuto del Protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio per cause di forza maggiore ha deciso che la gara Scandicci – Calcio Flaminia in programma il 1° novembre 2020 e valida per la 6° giornata di andata del Campionato di Serie D 2020/21, è rinviata a data da destinarsi.

