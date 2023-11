Giovedì 9 Novembre 2023, 05:20

Trecento kg di droga sequestrata in appena 10 mesi nella Tuscia. Fiumi di cocaina, hashish e marijuana intercettati dai carabinieri del comando provinciale durante retate, blitz e controlli. Sequestri di droga avvenuti in quasi tutto il territorio provinciale, ma soprattutto nella zona nord. Dove si contano quasi 200 kg di stupefacente tolto dalla strada. Gli altri cento kg sono invece stati sequestrati in un capannone gestito da cittadini cinesi nel comprensorio di Civita Castellana. L’ultimo, di quasi 80 kg, poche settimane fa. L’ultimo sequestro in ordine cronologico è quello relativo alla “selva dello spaccio”. La zona di fitta boscaglia tra Onano e Latera dove bivaccano giovanissimi spacciatore marocchini. Ragazzi senza fissa dimora e senza scrupoli che si accampano nel folto della vegetazione per spacciare. I numeri dei carabinieri di Viterbo.

Due gli arresti, già convalidati dal Tribunale. Si tratta di due cittadini marocchini, incensurati in Italia e senza fissa dimora, di 25 e 23 anni. I due ragazzi dopo aver forzato un posto di blocco sulla sulla provinciale Olpeta hanno abbandonando velocemente l’autovettura e tentato la fuga, per far perdere le loro tracce tra i sentieri nella folta vegetazione. I carabinieri sono riusciti a bloccarli poco dopo. La perquisizione personale, ha permesso di rinvenire 20 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi ed in parte sotto forma di sasso e 2mila euro in contanti, in banconote di vario taglio. Durante il tentativo di fuga, i magrebini, si sono disfatti di alcuni pacchetti, lanciandoli nella fitta vegetazione. Le ricerche ininterrotte e tenacemente protratte sino a questa mattina con il favore della luce del giorno hanno permesso di recuperare ulteriori 75 grammi circa di sostanza stupefacente (eroina e cocaina) ed ulteriori banconote di vario taglio (da 50, 20 e 10 euro) per una somma di euro 980, avvolte in un involucro di cellophane.

Arresti simili, da parte dell’Arma, erano stati già messi a segno nei giorni scorsi portando all’arresto di altri giovanissimi nordafricani senza fissa dimora e al sequestro di centinaia di grammi di stupefacente. Dall’inizio dell’anno gli arresti nella zona sono numerosi. Si parte a febbraio con l’accoltellamento avvenuto nei boschi di Valentano e l’arresto ad Onano di un cittadino extracomunitario magrebino, avvenuto nel mese di agosto, che aggredì violentemente il comandante di stazione. In totale sono 16 le persone denunciate per spaccio dall’inizio dell’anno in questa zona.

«L’episodio dei giorni scorsi - spiega il comandante provinciale Massimo Friano - si inserisce nell’opera di contrasto che già da un anno i carabinieri stanno ponendo in essere al fine di stroncare lo spaccio di sostanze stupefacenti, nei boschi della Nord della Tuscia. I servizi e le indagini proseguiranno al fine di ottenere una mappatura delle zone boschive di spaccio e ricostruire la filiera dell’attività delittuosa, risalendo ai vertici organizzativi del gruppo criminale. Verranno inoltre effettuati servizi sempre più mirati, con l’ausilio di tutte le unità specializzate ed operative dell’Arma, ricorrendo al supporto anche delle compagnie di intervento della Brigata mobile ed al Nucleo Elicotteri per un pattugliamento ancor più incisivo».