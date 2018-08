Fiumi di denaro occulto e giro di auto, indagati i viterbesi Leonardo Leporatti e Domenico Manzotti

di Maria Letizia Riganelli

Fiumi di denaro occulto, giro di auto e barche di lusso e immancabili prestanome. E tutto di provenienza sospetta.



L'inchiesta della Dda di Cagliari che ha riacceso i fari sull’imprenditore Flavio Carboni si abbatte anche sulla Tuscia, portando con sé i nomi di due imprenditori: Domenico Manzotti 70 anni di Lubriano e Leonardo Leporatti, 46enne di Viterbo.

Secondo l'accusa, per mantenere nascosta la provenienza del denaro degli investimenti, riconducibili a Carboni, avrebbero partecipato alle operazioni per intestarsi fittiziamente quote societarie o la proprietà di auto di lusso a terze persone, mentre in realtà erano nella disponibilità di Carboni.



Undici complessivamente le persone a cui è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari: oltre Flavio Carboni accusato insieme alla moglie Antonella Pau e ad altre due persone di associazione a delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, ci sono altre 7 persone che devono rispondere di trasferimento fraudolento di valori. Si tratta del figlio di Flavio Carboni, Diego, Domenico Manzotti, Leonardo Leporatti, Riccardo Piana, Ugo Benedetti, Fabrizio Avondoglio e Luisella Corda.



Le indagini coordinate dalla Dda di Cagliari e condotte dal Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza del capoluogo sardo, sono partite nel 2016 e hanno consentito di ricostruire come i quattro, dal 2009 al 2016, avrebbero intestato a dei prestanome, auto, polizze assicurative, quote societarie per schermare la provenienza del denaro riconducibile allo stesso Carboni.

In almeno tre casi gli indagati avrebbero aperto società, due delle quali nel Regno Unito con capitale sociale da 10 milioni di sterline. Il denaro di cui non si conosce la provenienza, per gli inquirenti, avrebbe probabilmente un'origine illecita.

