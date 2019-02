Fiume Fiora, vigili e guardia costiera ripuliscono la foce

La Guardia Costiera di Montalto di Castro ed il Comando dei Vigili del fuoco di Viterbo, hanno rimosso numerosi tronchi dalla foce del fiume Fiora, ripristinando la normale circolazione fluviale ed eliminando così rischi per la sicurezza della navigazione. Il maltempo dello scorso 2 febbraio avevano causato, infatti, il pericoloso innalzamento del livello del fiume Fiora, che aveva trascinato verso la foce numerosi detriti e diversi tronchi. L’Ufficio della Guardia Costiera di Montalto di Castro aveva così richiesto l’intervento del Vigili del fuoco per la rimozione degli ostacoli per la navigazione. Le operazioni hanno visto l’impiego del nucleo sommozzatori e di un battello del Comando Vigili del fuoco di Viterbo, oltre che di un’autogrù del distaccamento di Tarquinia, portando alla rimozione di ben 10 tronchi di notevoli dimensioni.



