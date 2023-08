Finnas Viterbo, prima parte della stagione molto positiva

Si è conclusa a luglio la prima parte della stagione agonistica estiva 2023 e il presidente della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo Giuseppe Misuraca traccia un profilo più che positivo di tutte le attività a cui hanno preso parte i giovanissimi della società a partire dalle prime gare outdoor su pista di aprile, dopo il periodo invernale di preparazione nel quale si sono disputate manifestazioni di Cross ed Indoor.

Artefici di bei risulta sia individuali che di squadra, sicuramente i giovani atleti delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e ma alle loro spalle un gruppo di allenatori, preparati e attenti che hanno saputo guidarli sia in allenamento che nelle prove laziali e nelle regioni limitrofe che si sono svolte a partire da gennaio 2023.

Agli esperti Sergio Burratti, Federica Gregori, Linda Misuraca, Salvatore Nicosia, Umberto e Pierluigi Battistin, Massimo Chiusaroli, si sono aggiunti quest’anno nuovi tecnici come Pierpaolo Carletti, Leonardo Bargagli e giovanissimi atleti che hanno approfittato del rapporto scuola-lavoro per iniziare la loro esperienza come tecnici come Elena Vergaro, forte ostacolista proveniente dalla Finass Atletica, da due anni in prestito alla Studentesca Rieti Andrea Milardi.

Così come già in passato, numerosi dei cadetti della società nella prossima stagione 2024, passando di categoria e approdando agli Allievi/e, andranno a rinforzare la compagine dell’Atletica Alto Lazio del presidente Ermanno Tronti rinsaldando il rapporto di collaborazione che va avanti dal lontano 1996. Tra gli atleti che si sono distinti nella stagione, degni di nota i risultati ottenuti dal mezzofondista Enrico Bossi sui 600/1000/2000m. molto vicino ai record provinciali di categoria, Simone Nicolardi sugli ostacoli, il saltatore Tommaso Peroni ed il lanciatore Riccardo Cianchelli.

Tra i più giovani delle categorie Ragazzi/e spicca il risultato della promettentissima Matilde Casini che sui 60m., realizzando una delle migliori prestazioni italiane del 2023, ha migliorato ben 3 volte anche il record provinciale sulla distanza. A livello di squadra La Finass Atletica si è classificata in tutte le categorie nella finali regionali di società portando numerosi nuovi atleti alle competizioni.

A tutti atleti e tecnici i migliori complimenti del presidente Misuraca ed un in bocca al lupo per i prossimi impegni di fine stagione a settembre ed ottobre.