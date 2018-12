Finisce con l'auto in una voragine nell'asfalto, paura a Gradoli

Sprofonda con la sua macchina in una voragine. E' accaduto questa mattina a Gradoli. Un uomo stava effettuando la manovra di parcheggio quando, con le ruote anteriori della sua Fiat Bravo, è finito una grossa buca che si sarebbe aperta a seguito di un guasto alla condotta idrica. Fortunatamente, non ha riportato alcuna ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento ed i Carabinieri della stazione guidati dal comandante Marco Fioretti. L'area, coperta da sampietrini, è stata messa in sicurezza ed interdetta al transito di mezzi e pedoni in attesa di un intervento di ripristino. © RIPRODUZIONE RISERVATA