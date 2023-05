Finisce in una buca a Viterbo, l'ex sindaco Arena chiede i danni al Comune: riceverà 750 euro

Ex sindaco chiede i danni al Comune. E li ottiene. Giovanni Maria Arena, già primo cittadino di Viterbo fino alla vittoria di Chiara Frontini, si è visto riconoscere un rimborso di 750 euro. Il motivo? È finito con la sua auto in una delle tante buche che tappezzano le strade del capoluogo e la sua auto ha riportato dei danni.

La richiesta di risarcimento è stata presentata il 7 febbraio “per il sinistro avvenuto a Viterbo il 04 dello stesso in cui è rimasto danneggiato il veicolo di proprietà del medesimo (Arena, ndr) e per il quale è ravvisabile la responsabilità del Comune di Viterbo”. L’ex sindaco “ha accettato in via transattiva e a tacitazione del danno subito e di ogni proprio diritto presente e futuro la somma di 750 euro e pertanto ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza dichiarando di non avere più nulla a pretendere dal Comune di Viterbo a qualsiasi titolo”, si legge nel provvedimento.