Mercoledì 27 Aprile 2022, 07:05

Fingeva di sentirsi male per essere portato a Belcolle. E una volta in ospedale rifiutava le cure e si dileguava tra i corridoi, dove cercava rifugio per la notte. Un 21enne senzatetto egiziano è stato arrestato dalla polizia domenica notte mentre tentava di mettere in atto il piano. Piano che gli era riuscito diverse volte.

Il ragazzo è stato fermato con l’accusa di interruzione di pubblico servizio, resistenza e furto e ieri mattina si è presentato davanti al giudice del Tribunale di Viterbo per la direttissima. Qui avrebbe raccontato di essere arrivato in Italia su un barcone e dopo il viaggio della speranza avrebbe raggiunto Viterbo per caso. Sul 21enne gravava già un decreto di espulsione che dovrà essere eseguito nei prossimi giorni dalle forze dell’ordine.

L’arresto del senzatetto è solo l’ultima delle attività svolte dalla polizia nel lungo fine settimana appena trascorso.

Durante i giorni di festività i poliziotti della Questura di Viterbo hanno eseguito 2 misure cautelari per reati inerenti al codice rosso e tratto in arresto altre 2 persone. I tanti equipaggi messi in campo dalla Questura di Viterbo, dal Commissariato di Tarquinia, dalla Stradale e dalla polizia ferroviaria per il controllo del territorio durante il ponte della Liberazione.

Tutta la Tuscia è stata meta di turisti, e la polizia anche con l’ausilio di pattuglie del Reparto prevenzione crimine provenienti da Roma, ha potuto complessivamente identificare 1.495 persone, 81 veicoli e 15 esercizi commerciali nonché di elevare 11 contravvenzioni al codice della strada con il sequestro di un automezzo.