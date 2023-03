Venerdì 17 Marzo 2023, 05:45

In procinto di chiudere la stagione 2022/2023, il Teatro Boni di Acquapendente mette in scena (domenica, ore 17.30) il penultimo spettacolo della lunga programmazione avviata dallo scorso 23 ottobre: “Piccoli crimini comunali” di Eric Emmanuel Schmitt, con Giancarlo Fares e Sara Valerio, per la regia di Nicola Pistoia.

“Si tratta – rivela Sandro Nardi, direttore artistico del Boni - di è una brillante commedia noir, carica di suspense, che, con ironia e leggerezza, racconta e sviscera la vita di coppia. In seguito a un brutto incidente domestico la cui dinamica non è chiara, Guido torna a casa dall’ospedale: ha perso completamente la memoria. Con lui c’è Lisa, sua moglie, che lui non riconosce più. Guido ragiona ma non ricorda. Lisa tenta di aiutarlo a ricordare, a ricostruire tutto quello che sembra scomparso. E se Lisa mentisse? E se Guido mentisse? Attraverso serrati dialoghi, cambi d’umore e continui colpi di scena non si saprà a chi credere se a lei o a lui. Un humor nero, una riflessione sulla madre di tutte le guerre: quella dentro la coppia”. La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo "Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne", ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Da consigliare anche il teatro “Lea Padovani” di Montalto di Castro per la presenza di due interpreti d’eccezione – Lino Guanciale e Francesco Montanari – dello spettacolo “L’uomo più crudele del mondo”, testo e regia di Davide Sacco (18 marzo, ore 21). Una stanza spoglia, in un capannone abbandonato. I rumori della fabbrica fuori e il silenzio totale all’interno. Paul Veres è seduto alla sua scrivania, è l’uomo più crudele del mondo, o almeno questa è la considerazione che la gente ha di lui. Proprietario della più importante azienda di armi d’Europa, ha fama di uomo schivo e riservato. Davanti a lui un giovane giornalista di una testata locale è stato scelto per intervistarlo, ma la chiacchierata prende subito una strana piega. “Lei crede ancora che si possa andare avanti dopo questa notte… lei crede che questa vita domani mattina sarà la stessa che viveva prima?” dirà Veres al giornalista. In un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva.

Va infine segnalata una coda cinematografica delle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (1922-1975). A Chia, venerdì 17 marzo, alle ore 21.15, all’ombra della torre-castello che fu ultimo buen retiro del poeta-scrittore-regista, l’associazione “Spazio Corsaro” proietta il film “Il Decameron” (1971), tratto dall’omonima opera di Giovanni Boccaccio, con lunghe sequenze girate nella Tuscia. A cominciare dall’episodio dove Andreuccio da Perugia (interpretato da Ninetto Davoli) e due ladri entrano per depredare la tomba di un vescovo fu girato nella Basilica di Castel Sant'Elia (XI secolo).