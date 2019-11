Filctem Cgil, soddisfatta dell'approvazione delle mozione sui lavori usuranti in ceramica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindacato dei ceramisti della Filctem Cgil a Civita Castellana ha accolto con soddisfazione l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un finanziamento per attivare una ricerca studi sulla correlazione tra silicosi e tumore ai polmoni. Anche altri comuni del comprensorio del distretto ceramico sono pronti a votare la stessa mozione.« Questa è una battaglia che da sempre la Filctem Cgil – ha detto il segretario Mauro Vaccarotti - sostiene come quella sul riconoscimento dei lavori usuranti. La nostra area è un distretto che rivendica con forza, lo sviluppo e la tutela della salute dei lavoratori. Non può ancora oggi essere messo in contrapposizione il lavoro e la salute».La Filctem ha chiesto al sindaco Franco Caproli un incontro e la stesso passo ha fatto con l’ XI commissione della Camera, al fine di passare, dagli studi, seppur necessari, al riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori del distretto della ceramica.Pronti a votare a stessa mozione approvata dal consiglio comunale di Civita Castellana, i comuni di Corchiano e Gallese.