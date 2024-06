Venerdì 7 Giugno 2024, 06:00

Con un calcio lo lancia dal balcone e non contento gli tira addosso un sacchetto di bigattini, urlando: «Adesso puoi strisciare via da qui come un verme». Il quarantenne di Calcata accusato del tentato omicidio del suo fratellastro questa mattina comparirà davanti al gip per la convalida del fermo. L’udienza si terrà nel carcere di Regina Coeli dove è ristretto da due giorni. L’uomo, come molteplici precedenti alle spalle, sabato 25 maggio ha aggredito il fratellastro 35enne, dopo averlo scoperto nel letto della figlia 16enne. Nonostante fosse completamente vestito e con le scarpe ancora indosso, accecato dalla rabbia sospettando una relazione tra i due, ha iniziato a colpirlo.

Padre trova la figlia 16enne che dorme con lo zio: si infuria e lo lancia dal balcone. Fermato 40enne

L’ARRESTO

L’arresto però è di pochi giorni fa. La rabbia del quarantenne, conosciuto nel piccolo centro del viterbese a due passi dalla capitale, per i suoi modi esuberanti e per i suoi trascorsi penali, non si è affatto placata. E nei giorni successivi avrebbe continuato a litigare con la figlia. Fino a lunedì scorso, quando la ragazza improvvisamente si è trovato il padre seduto sul suo stesso autobus diretto a Roma. Un viaggio travagliato che ha fatto scattare una richiesta di intervento. L’uomo infatti oltre a continuare a litigare con la figlia 16enne gli avrebbe tirato un ceffone e con una lametta per unghie (tirata fuori dalla cover dello smartphone) l’avrebbe minacciata. «Con questa - avrebbe detto ad alta voce mentre era ancora sul mezzo pubblico - posso andare in giro tanto non me la possono togliere perché non è un’arma ma funziona uguale». La ragazza allarmata ha chiamato la zia in cerca di aiuto, nel frattempo però sono interventi anche gli agenti della polizia che hanno fermato l’uomo alla stazione di Saxa Rubra.

Gli agenti ha deciso di portare tutti in Commissariato per capire cosa stava accadendo. È qui che la 16enne ha deciso di denunciare il padre per maltrattamenti e ha raccontato quanto accaduto sabato 25 maggio nella sua casa a Calcata.

IL RACCONTO

Dopo una notte passata in paese per una festa la 16enne è tornata a casa con lo zio, del padre non c’erano più notizie. I due si sarebbero addormentati sull’unico letto. Ma tra loro non sarebbe accaduto niente. Alle 7 del mattino il 40enne è entrato nella camera e ha visto fratello e figlia dormire abbracciare. Avrebbe iniziato a urlare per svegliarli. Le urla sono diventate minacce: «Mo ti faccio vedere io, devi imparare a campare». Trascinandolo giù dal letto lo ha portato verso il balcone (sprovvisto di ringhiera) e gli ha tirato un violento calcio allo sterno facendolo volare giù. Non sarebbe andato a soccorrerlo anzi avrebbe continuato a insultarlo, nonostante la vittima urlasse dal dolore. Dopo un volo di tre metri.

Non contento il quarantenne gli ha lanciato un barattolo di bigattini insultandolo: «Adesso puoi strisciare via da qui come un verme». La vittima è stata trasportata all’ospedale Sant’Andrea dove gli è stata diagnosticata una frattura da scoppio calcaneare a entrambi gli arti. Prognosi: 39 giorni.

I PRECEDENTI

Da quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Flaminio Nuovo il 40enne ha da tempo problemi con il suo nucleo familiare. Liti e ripicche che li hanno portati ,non una sola volta, ad accese discussioni. Sembrerebbe infatti che anche la sera prima del tentato omicidio, l’uomo sarebbe andato via dalla festa dopo aver litigato con i suoi parenti. Per questo la figlia si è trovato sola ed è tornata a casa con lo zio.