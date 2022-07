Fiamme nelle campagne di Montalto, al lavoro Prociv e Vigili del fuoco

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Montalto di Castro. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno divorato un campo di orzo che era in fase di trebbiatura in località Guinza Grande. Sul posto sono subito giunte due squadre della Prociv Arci Vulci I che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Poco dopo sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia che insieme ai volontari hanno scongiurato che il fuoco sopraggiungesse ad alcuni mezzi agricoli.

Con questo di oggi sono diversi gli incendi che in questa calda stagione hanno messo a repentaglio il territorio. Il più importante è avvenuto nel mese di giugno nei pressi delle Statale Aurelia, dove le fiamme avevano minacciato alcune abitazioni e annessi agricoli. In quella circostanza, per spegnere l’incendio, era intervenuto anche un elicottero della flotta regionale.