Fiamme nel centro storico di Fabrica di Roma, 5 abitazioni coinvolte e 8 persone evacuate. I vigili del fuoco ieri sera sono stati allertati per un incendio in via della Torre dove si stavano diffondendo fiamme. I pompieri per riuscire a domare l'incendio, che coinvolgeva diverse strade del centro storico a partire da via della Torre, hanno lavorato dalle 21,30 alle 2 della notte. Le fiamme hanno infatti coivolti diverse abitazioni. Otto persone sono state evacuate, dispersi diversi animali domestici.

I danni alle strutture coinvolte dalle fiamme sarebbero serie, durante l'inendio sono crolalti due solai e un tetto è rimasto danneggiato.

Sul posto, la squadra dei vigili del fuoco, distaccamento di Civita Castellana, l’autobotte e l’autoscala dalla sede centrale, un’auto per il supporto al rifornimento delle bombole d’aria per proteggere gli operatori. Presente anche il funzionario dei pompieri. In totale 13 unità di personale. Al lavoro anche i carabinieri e il 118.