Feto nel cassonetto, infermiere condannato a 7 anni e 3 mesi per feticidio.

Graziano Rappuoli, difeso dall’avvocato Samuele De Santis ha affrontato il processo in Corte d’Assise con l’accusa di omicidio volontario, premeditato e aggravato e occultamento di cadavere in concorso ed esercizio abusivo della professione.

Oggi i giudici lo hanno assolto dal reato di occultamento e condannato per esercizio abusivo e feticidio.

L’imputato a maggio 2013 aiutò Alina Ambrus, ex ballerina di night romena, ad abortire il figlio di sette mesi che portava in grembo. Rappuoli le diede una ricetta per procurarsi un farmaco abortivo.

L’ex ballerina per questi fatti è stata già condannata in via definitiva e dopo un lungo periodo di latitanza sta scontando la pena in un carcere di Londra. La Ambrus il 2 maggio 2013 dopo aver assunto del Ciprodin ebbe un “parto” nel bagno di casa a San Faustino. Poche ore dopo in preda a una forte emorragia chiamò l’amico infermiere per farsi portare in ospedale. Prima dell’arrivo al pronto soccorso la donna gettò nel cassonetto di via Solieri, nel quartiere Carmine, il corpicino della bimba che aveva partorito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA