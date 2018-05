Festival del volontariato, a Viterbo decine di iniziative fino a domenica

di Federica Lupino

Inaugurata ieri, la 14esima edizione del Festival del volontariato animerà il centro di Viterbo fino a domenica. Oggi si parte alle 11 a Palazzo dei Priori con “Mai più bullismo”, incontro promosso da Giovane Tuscia, mentre alle 16 Gavac organizza nella sala regia il dibattito dal titolo “il Ruolo del Volontariato nelle carceri”, e dalle 16,30 “Ruolo e impatto del volontariato”, tavola rotonda in collaborazione con i centri di servizio per il volontariato del Lazio. Nel giardino di Palazzo dei Priori prima “Perché io segno: laboratorio LIS e dalle 16 alle 19,30, sempre in Comune, la misurazione della pressione sanguigna mentre alle 18 spazio a “L’azione di Lions Club per la promozione delle vaccinazioni”. Per chiudere, cena del volontariato nella parrocchia di Santa Barbara.



Domani, invece, è la giornata viterbese del dono: piazza Fontana Grande, piazza del Comune e Piazza del sacrario saranno invase stand per la raccolta di generi alimentari, animali e medicinali a favore dell’Emporio Solidale “ I Care”. Il tutto accompagnato, meteo permettendo, da concerti: dalle 17,30 alle 19,30 Fabio Barili e Sara Fochesato (piazza Fontana Grande), Rino e i Migliori anni (piazza del Plebiscito), Trio Volpara (piazza del Sacrario). “In una società sempre più divisa, come anche Viterbo in vista delle prossime elezioni, il volontariato – afferma Paolo Moricoli, consigliere comunale delegato al settore - prova a essere unito con questo festival in cui si susseguono eventi proposti dalle associazioni e dal direttivo della consulta. Per noi, la giornata del dono riveste particolare significato perché contiamo che tutta la città si mobiliti per chi è in difficoltà”.



Domani nel pomeriggio, tra le iniziative spicca alle 16 il convegno “Donna è vita”, con una mostra fotografica permanente nella sala regia e la presentazione dalle 17,30 dell’associazione Libellula Libera che si occupa di fibromialgia, malattia altamente invalidante che colpisce il 27% della popolazione femminile viterbese. “Sarà – spiega Antonella Sberna, consigliera comunale e membro della consulta del volontariato - un festival all’insegna della sobrietà e con lo scopo di far conoscere le attività delle associazioni di volontariato a più persone e cittadini. Con ‘Donna è Vita’ vogliamo ad esempio sensibilizzare e creare una rete positiva attorno al fenomeno dell’anoressia e della bulimia”.



A chiusura della quattro giorni, domenica spazio a “La Città a colori”, promossa da Viterbo con Amore, che farà vivere il centro storico della città con 51 associazioni partecipanti, tra arte, sport, folclore, cultura, musica e danza.

