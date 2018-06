Festival Caffeina 2018 a Viterbo, il programma dei dieci giorni della manifestazione

Meno cinque all'edizione 2018 di Caffeina festival a Viterbo. Dieci giorni di cultura globale, idee, condivisione con tanti eventi giornalieri che vedono protagonisti scrittori, giornalisti, attori, performer, musicisti e artisti nazionali e internazionali da venerdì 22 giugno a domenica 1 luglio prossimi.Nello splendido centro storico medioevale torna e esssere spacciato liberamente un eccitante potentissimo, chiamato creatività attrverso le decine di eventi giornalieri. nei palchi all’aria aperta allestiti in cortili, piazze, chiostri e prestigiosi palazzi storici. Caffeina è più di un festival letterario: è una manifestazione culturale e artistica aperta alle differenze e agli scambi, fatta di incontri, parole e musica, grande narrativa nazionale e internazionale.Con dieci giorni di incontri con scrittori e giornalisti, dibattiti, reading teatrali, anteprime nazionali, letture sceniche, teatro per ragazzi, concerti, proiezioni, spettacoli, sonorizzazioni, mostre ed esposizioni, degustazioni guidate, centinaia di ospiti illustri che si sono susseguiti nel corso degli anni.Il programma complto del festival Caffeina 2018 è disponibile al link:Intanto è iniziata la prevendita dei biglietti per i Grandi eventi del Festival Caffeina 2018. I biglietti potranno essere acquistati presso la Libreria Caffeina Via Cavour, 9 a Viterbo – I piano.Orari apertura libreria: lunedì 15.00 – 20.30, dal martedì al giovedì e la domenica dalle 9.00 alle 20.30, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 23.00.La prenotazione e l’acquisto in prevendita sarà possibile anche scrivendo a eventi@caffeinacultura.it, specificando evento e numero biglietti richiesti, o telefonando ai numeri 366 ​7187564 oppure 0761 970056, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.