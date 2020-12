Più veloci del Governo. A Civita Castellana per le festività aumenteranno i controlli con l’operazione “Feste sicure”.

Lo ha deciso il tavolo per la sicurezza, che ha messo a punto un piano di monitoraggio e presidio del territorio che andrà avanti per tutto il peridio delle festività.

L’obiettivo è quello di aumentare la serenità dei cittadini, ma anche di far rispettare tutte le norme anti covid, attraverso azioni concordate tra, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Alla riunione era presenti il sindaco Luca Giampieri, l’assessore alla sicurezza Matteo Massaini, il maggiore della compagnia carabinieri Palmina Lavecchia, insieme ai marescialli Piero e Greco e Francesco Ioncoli, il capitano della Guardia di Finanza Michele Ravaioli e del comandate della Polizia Locale Elisabetta Montanari.

«Nell’incontro abbiamo pianificato e condiviso gli interventi da attuare per le festività - spiega l’assessore Massaini - attraverso un coordinamento delle azioni di polizia per alzare la soglia di attenzione e effettuare un controllo capillare del territorio comunale che consentirà a tutti di trascorrere il Santo Natale all’insegna della tranquillità e della legalità. Dobbiamo prevenire ogni possibile leggerezza nei comportamenti, senza voler demonizzare o criminalizzare nessuno, per non vanificare gli sforzi fatti in questi mesi al fine di contenere la circolazione del Covid-19».

Civita Castellana a differenza degli anni precedenti resterà a casa come quasi tutta Italia, e Massaini ha ricordato che è meglio comunque tenere la guardia alta. “ Nel periodo festivo spesso entrano in azione i malintenzionati – ha detto – e per questo ringrazio per l’impegno di tutto l’anno le forze dell’ordine che operano sul territorio per evitare situazioni spiacevoli alla gente ”.

