Festa dei Santi Marciano e Giovanni patroni di Civita Castellana, il programma religioso

Il 16 settembre festa dei santi Marciano e Giovanni, patroni di Civita Castellana.

Non esiste nessuna statua, non si venera nessuna immagine ma il culto, vivissimo, è tutto per le reliquie dei due martiri, conservate nella Chiesa Cattedrale. Il 16 settembre l’urna d’argento che le contiene, viene esposta su un trono e portata in processione attraverso le antiche vie della città, fino a quando la pesante “macchina” sosta e i fedeli ripetono il tradizionale rito del “bacio”. San Marciano e San Giovanni, padre e figlio simboli della città.

Sabato ore 4.30. Solenne slancio delle campane che annunciano la S. Messa dell’aurora. • Ore 5 - 6 - 7 - 8 e 9 Sante Messe celebrate dai parroci della Vicaria.

Ore 11.

S. Messa solenne presieduta da S. Em.za cardinale Gualtiero Bassetti.

Ore 20.30 - S. Messa presieduta dal Parroco Don Alessandro Profili nella chiesa Cattedrale.

Ore 21.00 - Solenne Processione con le reliquie dei Santi Patroni, presieduta dal vescovo Diocesano Mons. Marco Salvi, accompagnata dalle rappresentanze di ciascuna parrocchia, dalle autorità civili e militari, e accompagnata dalla Banda Musicale “Muzio Clementi”. Al momento del passaggio sotto la sede comunale è prevista una bengala in onore dei Patroni.

Sabato 23 settembre - ore 18.30. Conclusione dell’ottava dei Santi Patroni. S. Messa e Benedizione solenne sulla nostra città, all’esterno della Cattedrale con le reliquie dei Santi Patroni.