Lunedì 14 Agosto 2023, 12:35

"FDB Festival" torna nell'estate viterbese a far parlare di sé con quattro serate di musica live, con ospiti di grande eco, nazionale e internazionale. a Fabrica di Roma (24-27 agosto). L'ultimo evento di agosto nella Tuscia festeggia nel 2023 la sua XXIII edizione con due serate di metallo, una ska-punk e una di puro revival, come nella tradizione di questo festival che unisce grande musica, un'ampia scelta di birra e un'area food.

Già da giovedì 24, in apertura, Maleducazione Alcolica e Mad Rollers offriranno una serata di fuoco tra il punk e lo ska. Con quattro album all'attivo, Maleducazione Alcolica porta a Fabrica di Roma un sound unico, mix di ska e reggae, influenze balcaniche e punk europeo. Aprono i MadRollers a ritmo di rock e punk anni 70.

Elvenking e Frozen Crown i co-headliner per la serata del 25: praticamente, una delle realtà italiane più importanti del metal folk/pagano nella sua unica data estiva al Centro-sud; e il power metal dei Frozen Crown sullo stesso palco, per una serata indimenticabile. Anche il sabato è di metallo a FDB Festival, consolidato dai padroni del power metal italiano: i Rhapsody of Fire, la band sinonimo di metal sinfonico, anche loro a Fabrica di Roma per l'unica data italiana nel Centro-sud, accompagnati da Moonlight Haze e Kaledon.

Chiusura domenica 27 in compagnia dei Ciao Rino e Farnese. I primi, tribute band storica di Rino Gaetano dal 99; mentre Farnese, artista emergente e cantautore, è nel solco di FDB Festival che da sempre punta a scovare il talento e regalarlo al suo pubblico.

«Nove tipologie di birra, tra cui un'alternativa gluten free, un'area food completamente rinnovata con una proposta culinaria eccezionale, che strizza anche l'occhio al veggie. Spazio poi alla tradizione di carne di ottima qualità, con panini e finger food da capogiro», dicono gli organizzatori. Tutte le serate a ingresso libero in piazzale Madre Teresa di Calcutta di Fabrica.

Il programma: giovedì 24 - Maleducazione Alcolica, opening Mad Rollers; venerdì 25 - Elvenking, Frozen Crown; sabato 26 - Rhapsody of fire, opening Moonlight Haze, Kaleidon; domenica 27 - Ciao Rino, opening Farnese.