Festa con rissa a San Faustino, un arresto e stop all'alcol

Una festa troppo rumorosa, un residente che chiama i carabinieri: volano insulti e un militare viene morso a un braccio. È finita con un arresto e con la decisione della sindaca Chiara Frontini di vietare l'alcol in un intero quartiere la serata di domenica in un locale vicino a piazza San Faustino, a Viterbo.

Tutto avviene verso le 22,30. C'è una festa in un locale del quartiere, frequentato soprattutto da nordafricani. Si fa rumore, la musica è alta. Un residente, esasperato, si rivolge ai carabinieri. Ma quando la gazzella arriva davanti al locale la situazione si complica. Scatta il parapiglia: un ragazzo di origini nigeriane morde al braccio uno dei militari: arrestato.

Per la sindaca Frontini il segno è stato passato: ha annunciato a stretto giro una ordinanza che vieterà la vendita per asporto e il consumo di alcol sul suolo pubblico, in tutto il quartiere.