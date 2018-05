Ferrovie, il calvario senza fine dei pendolari sulla linea Roma-Viterbo

di Federica Lupino

Il cataclisma è avvenuto intorno alle 11. E le ripercussioni si sono trascinate per tutta la giornata fino a sera. Col risultato che diverse corse sono saltate, mentre quelle garantite hanno accumulato fino a 90 minuti di ritardo. Ennesima giornata nera per i pendolari di Viterbo: un guasto tecnico fra Roma Monte Mario e Roma San Pietro ha mandato in tilt l'intera tratta Fl3 Roma-Viterbo.



A metà pomeriggio, il sito di Ferrovie dello Stato informava gli utenti così: «Proseguono i rallentamenti. Riprogrammato il servizio ferroviario, con cancellazioni e limitazioni di percorso e attivati servizi con autobus fra La Storta e Roma San Pietro. Continua l'intervento dei tecnici di Rfi per riparare il guasto tecnico fra Roma Monte Mario e Roma San Pietro».



La riprogrammazione del servizio ferroviario, come sempre avviene in caso di problemi sulla tratta, ha comportato disagi pesantissimi per le migliaia di utenti che la usano per spostarsi lungo la direttrice che collega il capoluogo alla Capitale, passando per Cesano. Molte le proteste dei pendolari che non sono certo nuovi a giornate del genere: anche la scorsa settimana i tabelloni di varie corse, soprattutto nel tardo pomeriggio, riportavano ritardi di decine di minuti. Ma ieri, oltre al guasto agli impianti di circolazione, ci si è messo anche dell'altro: l'intervento della polizia alla stazione della Giustiniana per identificare un uomo che viaggiava senza biglietto ha tenuto fermo il convoglio per quasi un'ora, con conseguenze sui treni successivi.



Tanto che il consigliere regionale Laura Corrotti (Lega) ha alzato la voce: «Tra guasti tecnici, ritardi e portoghesi per i pendolari che da Viterbo si recano a Roma e viceversa, la tratta ferroviaria è diventata una vera odissea. I ritardi sono più puntuali degli stessi treni, i guasti ripetuti. I pendolari sono costretti - denuncia - a recuperare le ore di lavoro o a chiedere permessi per il ritardo sul lavoro. Oggi i viaggiatori dell'FL3 erano esasperati, indignati, complice il caldo e l'uomo che ha provato a viaggiare gratis a spese degli utenti. E a cui si è aggiunta un'altra mezz'ora per l'ennesimo guasto».

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA