Mercoledì 14 Febbraio 2024, 05:20

Avere 80 anni e non sentirli. Chi ha giocato a calcio a Viterbo e provincia almeno una volta sarà stato arbitrato da Fernando Cilli. Campionato Amatori, tornei estivi di Calcio a 5, partite amichevoli precampionato. Da 40 anni Cilli continua a dirigere partite di calcio e non ha intenzione di abbandonare il fischietto.

"Ho iniziato ad arbitrare quando avevo proprio 40 anni - spiega Cilli - perché avevo smesso di giocare a calcio ma non volevo abbandonare questo mondo e così fu Gianfranco Cipolloni a propormi di iniziare questa nuova carriera arbitrale. Da lì poi non mi sono più fermato. Non potevo diventare arbitro della Figc perché ero troppo anziano e così ho iniziato con il Csi". Nel corso degli anni, la carriera arbitrale di Fernando Cilli è stata poi molto variegata. "Ho arbitrato a lungo i tornei di calcetto estivi - precisa - come ad esempio il Trofeo Valerio Ginnasi di Ronciglione che ho diretto per ben 22 anni. Ho arbitrato per tantissimo tempo le amichevoli estive delle Viterbese, ho diretto varie volte le Partite del Cuore che si svolgevano nei vari campi della provincia.

Con lo Csain ho anche diretto delle finali internazionali ad Andalo in Trentino, oltre alle partite del Campionato Amatori. Non ricordo sinceramente di aver vissuto brutte situazioni durante tutta la mia carriera arbitrale. A spingermi ad andare avanti per tutti questi anni è stata passione che ho avuto sempre per il calcio ed in particolare per l'arbitraggio. Ho diretto partite di calcio regolarmente fino alla scorsa stagione e quest'anno mi sono fermato. Faccio il designatore arbitrale per il campionato Csi, ma se c'è da tamponare un buco, perché manca un arbitro per una partita lo sostituisco volentieri e dirigo ancora partite amichevoli. In questa stagione mi occupo soprattutto della formazione degli arbitri, a me piace farla sul campo insieme a loro e non con i tutorial come spesso si fa adesso. Solamente formando i ragazzi direttamente sul terreno di gioco, almeno a mio avviso, ci si rende conto quando sono pronti per arbitrare una partita di calcio".

Come alcuni suoi colleghi della Capitale, Fernando Cilii è stato anche un innovatore. "Adesso si parla del cartellino blu - conclude - che a breve potrebbe essere introdotto anche nei campionati professionistici italiani. Nelle partite dei campionati Csi a Roma, questa regola è già in vigore da alcune stagioni. Fino a qualche anno fa quando andavo ad arbitrare a Roma anch'io l'ho usata. Il cartellino blu è una via di mezzo tra il giallo dell'ammonizione e il rosso dell'espulsione, che sospende il giocatore dalla partita per cinque minuti. E devo dire che è una soluzione che aiuta molto il direttore di gara".