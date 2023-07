Domenica 23 Luglio 2023, 05:20

Fermi in auto a via Marconi in cerca di acquirenti. Venerdì sera una coppia di giovani viterbesi è finita agli arresti per detenzione di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati dai carabinieri della pattuglia radiomobile durante un servizio di controllo della città. I militari notando l’atteggiamento nervoso dei due ragazzi hanno deciso di perquisirli. Secondo quanto ricostruito la coppia era a bordo della macchina, parcheggiata lungo la centrale via di Viterbo.

Fari spenti e atteggiamento in allerta erano, con tutta probabilità in attesa di qualcuno. Per questo alla vista dei carabinieri hanno iniziato ad agitarsi cercando giustificazione sulla loro sosta in via Marconi, strada in cui non è possibile parcheggiare.

Durante il controllo sono stati fuori pochi grammi di hashish. Ma tanto è bastato per estendere la perquisizione anche nella residenza dei due giovani del capoluogo. Qui i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno trovato più di due etti, circa 217 grammi, della stessa sostanza già suddivisi in panetti e dosi. Oltre all’hashish, è stato trovato materiale utile alla pesatura, taglio e confezionamento.

Tutto è stato posto sotto sequestro mentre la coppia di viterbesi è finita in arresto, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti. Ieri mattina i due sono stati portati in Tribunale per la direttissima, il giudice dopo averli interrogati e ascoltato i carabinieri intervenuti nella notte di venerdì scorso ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà i ragazzi. Per loro a settembre inizierà il processo davanti al giudice monocratico.