Fermati venti stranieri a Montalto, quattro denunciati

di Marco Feliziani

Controlli a tappeto dei carabinieri sulla presenza degli stranieri sul territorio di Montalto. Ieri i militari hanno fermato al lido venti extracomunitari, perlopiù di origini tunisina, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che sono stati sottoposti a degli accertamenti in vista delle prossime festività prima della stagione estiva.



C​ondotti in caserma, tre di loro, sono risultati inadempienti ad un precedente ordine di lasciare il territorio italiano, mentre un altro era sprovvisto di un documento che potesse attestare la sua regolare presenza in Italia. Al termine della formalità sono stati denunciati e sottoposti alle procedure di lasciare la nazione.

Venerdì 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27



