Ferisce a coltellate il convivente, arrestata una donna

Una donna di 52 anni ha ferito a coltellate il convivente, al culmine di una lite. E' successo ieri a Viterbo. Una pattuglia della polizia è arrivata sul posto dopo una richiesta di intervento per una lite in un'abitazione. Gli agenti hanno trovato un uomo con numerose ferite da taglio sul polso e vari graffi sul viso. La donna, già conosciuta alle forze dell'ordine, è stata arrestata con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e resitenza a pubblico ufficiale. La donna è stata rinchiusa nel carcere femminile di Civitavecchia.