Femca Cisl Viterbo, alla guida del sindacato confermato Mastrogiovanni

ll consiglio generale del sesto congresso della Femca Cisl di Viterbo che, rappresenta i lavoratori dei settori energia e ceramica e tessile ha confermato alla guida del sindacato Fabrizio Mastrogiovanni.

Ad ospitare gli oltre cinquanta delegati eletti nelle varie assemblee aziendali dai settecento iscritti, il museo della ceramica di Civita Castellana. Una novità assoluta per questo tipo di appuntamenti che vengono sempre ospitati nelle sale convegni degli hotel.

Sono orgoglioso di continuare a far parte di un progetto che ha come obbiettivo di avvicinare le periferie del lavoro al sindacato ha detto Fabrizio Mastrogiovanni - abbiamo scelto il museo poiché la nostra storia fa parte di ciò che rappresenta quello che è il tempio ceramica. Come sindacato siamo in forte espansione e questo ci rende orgogliosi poiché siamo sempre in prima fila nella difesa dei posti di lavoro. Ci aspettano il prossimo anno confronti con le aziende nella ceramica molto impegnativi dal punto di vista contrattuale e siamo pronti ad affrontarli con il massimo impegno

. Nel corso del congresso sono intervenuti Ulderico Marzioni segretario generale regionale Femca Cisl Lazio; Pietro Galli segretario generale Femca Cisl Roma e Fortunato Mannino Segretario Generale Ust Viterbo. Quest'ultimo ha fatto il punto sulle problematiche è i tempi che saranno sviluppati nei prossimi dodici mesi a livello territoriale .In nuovo direttivo della Femca comprende Walter Poggi (segretario organizzativo), Elia Pettinari (segretaria territoriale). Roberto Marchetti seguirà il comparto Energia, Giovanni Vaselli il comparto ceramico, Roberto De Paolis r il comparto tessile. Il nuovo consiglio generale è formato da ventotto nuovi dirigenti sindacali.