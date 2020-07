Fellini e Sordi, i grandi set nella Tuscia rivivono al teatro di Ferento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un omaggio ad Alberto Sordi e al maestro Federico Fellini in programma domani (domenica) 26 luglio a Ferento 2020, alle ore 19,30, per "Appuntamenti al tramonto". Secondo appuntamento per la stagione estiva nell'antico teatro romano di Ferento (solo cavea con distanziamento nel rispetto delle norme anti Covid 19), organizzata dal Consorzio Teatro Tuscia.L'omaggio a due grandi protagonisti della felice stagione cinematografica italiana tra gli anni '50 e '70 è curato dal giornalista Giuseppe Rescifina, con la consulenza musicale di Giancarlo Necciari, direttore artistico di Jazz Up Festival, e le invenzioni coreografiche di Alessandra Ragonesi. All'evento sarà presente Nevina Scorsina, ultranovantenne memoria vivente delle riprese del film “La strada”, girato da Fellini a Bagnoregio. Nevina è la moglie di Ugo Trucca, che allestì il motocarro di Zampanò, e partecipò alla scena del matrimonio nel film insieme al marito, indossando gli stessi abiti del loro vero matrimonio, attualmente gelosamente custoditi dal Museo Taruffi di Bagnoregio, insieme al motocarro in avanzato stato di ricostruzione grazie all’impegno di Francesco Trucca, figlio del compianto Angelo e nipote di Ugo.L'omaggio è rivolto ai due grandi artisti, che a Viterbo - Fellini come regista e Sordi in qualità di attore - furono presenti per le riprese del famoso film “I vitelloni”. Fellini nella Tuscia ha girato scene a Capranica (Luci del varietà), Castel Sant'Elia (Il bidone), Bassano Romano (La dolce vita) e nello stesso capoluogo.Intenso il rapporto tra Sordi e Viterbo, dove il grande attore romano, scomparso nel 2003, oltre a I Vitelloni, assieme a Vittorio De Sica ha girato gran parte del film “Il vigile” con la regia di Luigi Zampa, mentre a Civita di Bagnoregio, tra l'altro, è stato interprete principale di “Il prete” IV episodio del film “Contestazione generale, sempre con la regia di Zampa.Prevendite online: www.ciaoticket.comPrevendite a Viterbo: Underground, Ufficio turistico, tabaccheria Iperconad, tabaccheria Gianary . Info spettacoli 393 9041725; Info biglietterie 328 7750233