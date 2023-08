Venerdì 25 Agosto 2023, 05:20

Entrano nel vivo le battute finali della campagna acquisti della FC Viterbo, con l'ufficializzazione di un nuovo portiere, mentre è imminente l'arrivo di un difensore di esperienza. Ieri è guinta la firma dell'estremo difensore classe 2004 Flavio Marasca, che la stagione scorsa ha indossato la maglia della Primavera della Viterbese. Il portiere è stato tra i protagonisti dell'ottima partenza della squadra nel campionato passato, dove ha raggiunto anche la vetta della classifica, prima di brittto un infortunio che l’ha tenuto fuori tutto il resto della stagione.

Prima di passare alla Viterbese, Marasca aveva militato anche nella Primavera del Monterosi. Il portiere è già a disposizione del tecnico Massimiliano Nardecchia e ieri si è allenato già con i nuovi compagni di squadra nella seduta pomeridiana, che come al solito si è svolta sul manto erboso del terreno di gioco di Vallerano. Non solo giovani, ma anche elementi di esperienza. È così vicina alla conclusione la trattativa per arrivare al difensore rumeno Ovidiu Morariu classe 1989. Il giocatore ha militato per due anni anche nella massima serie rumena con la maglia dello Steaua Bucarest e, nel suo paese, ha giocato anche con lo Slatina, la Juventus Bucarest ed il Chindia. Nel corso della stagione passata ha indossato in Italia la casacca del Terracina che ha disputato il girone B dell'Eccellenza Laziale.

Un fattore positivo è che Morariu, conosce quindi il campionato che la squadra allenata da Massimiliano Nardecchia andrà ad affrontare a partire dal 3 settembre quando sarà di scena sul terreno di gioco del Pomezia in occasione della prima giornata. Il giocatore potrà essere quindi una valida alternativa nella retroguardia a quattro con cui la FC Viterbo si è schierata in queste prime uscite stagionali. Il direttore sportivo Tiziano Fioravanti è alla ricerca anche di un attaccante, che possa così completare l'organico e giocare anche in coppia con Kevin Cissè arrivato sabato scorso e subito in campo nel test amichevole disputato a Vallerano contro il Castel Sant'Elia.

L'intenzione è poi quella di iniziare il campionato, con la possibilità comunque di intervenire nuovamente sul mercato dopo le prime partite con l'arrivo eventualmente di giocatori svincolati nel caso in cui la squadra dovesse mostrare la necessità di interventi in alcuni reparti. La formazione allenata da Massimiliano Nardecchia effettuerà l'ultimo test amichevole di questa preparazione precampionato domani a Vallerano con inizio alle 17 contro il Monterotondo, che si appresta a disputare il campionato di Promozione dopo aver vinto il proprio girone di prima categoria nella stagione scorsa. La FC Viterbo potrebbe schierare già i nuovi acquisti almeno per un piccolo spezzone di partita.