Lunedì 25 Settembre 2023, 04:20

Grazie soprattutto ad un Seck superlativo, la FC Viterbo supera 3-0 il Villalba dilagando nel finale ma sbagliando anche l'impossibile. Ieri mattina sulle tribune dello stadio di Vignanello ad assistere alla partita c'era anche Vincenzo Minguzzi direttore sportivo a più riprese della Viterbese sotto la gestione di Piero Camilli, che si è intrattenuto a parlare anche con l'attuale diesse della FC Viterbo Tiziano Fioravanti. Questo potrebbe essere un segnale dell'eventuale discesa in campo in prima persona dell'ex Patron.

Tornando alla gara di ieri mattina, l'episodio chiave arriva a metà del primo tempo quando il portiere del Villalba viene espulso per fallo da ultimo uomo. Fino a quel momento erano stati gli ospiti a fare la partita evidenziando in avanti ottime individualità come quelle di Cardellini, Regis e Laurato. La squadra capitolina gioca però con una difesa molto alta e sbaglia anche diversi palloni in uscita, rendendosi così molto vulnerabile alle ripartenze del Viterbo. Seck è così rapidissimo a sfruttare questa situazione ed a lanciare Cissè, che viene steso da Quattrotto fuori la propria area di rigore.

Ora cambia tutto perché il Villalba toglie l'attaccante Cardellini e deve giocare il resto della partita in inferiorità numerica. Qualche minuto dopo, proprio un altro errore della retroguardia ospite in uscita, spiana la strada alla ripartenza di Seck, che si presenta da solo davanti al portiere avversario segnando la rete del vantaggio. Nel resto del primo tempo il Villalba produce il massimo sforzo per tentare di raggiungere il pareggio, ma la retroguardia gialloblù si mostra molto attenta e non concede spazi. La tattica degli ospiti, che anche nella ripresa cercano di fare la partita per agguantare il pareggio, concede ampie praterie ai contropiede dei padroni di casa che però sbagliano l'impossibile in più di un'occasione non riuscendo a mettere la ceralacca alla partita. Questo fino a qualche minuto dalla fine quando, dopo l'ennesima di partenza di Seck, un rimpallo favorisce il neo entrato Ancillai che firma la rete della sicurezza da pochi passi.

Proprio al novantesimo è ancora Seck a mettere la ciliegina sulla torta alla sua prestazione firmando una doppietta con un tiro a pochi passi dalla porta avversaria. Una vittoria importante questa per la Fc Viterbo, che permette alla squadra di Nardecchia di fare un bel balzo in avanti in classifica, nonostante le numerose assenze di ieri non hanno permesso al tecnico di avere molte alternative in panchina.

FC VITERBO (4-3-3): Bertollini 6; Lo Zito 6,5, De Goicoechea 6,5, Morariu 6,5, Spolverini 6,5 (14’ st Pompei 6,5); Seck 7,5, Priorelli 6,5, Orlandi 6,5; Varriale 7, Cissè 6,5 (34’ st Ancillai 7), Ottaviani 6,5. A disp. Morelli, Paganelli, Bucca, Martinozzi, Ciucci, Scozzari, Grillo. All. Massimiliano Nardecchia

VILLALBA (4-3-1-2): Quattrotto 5; Leacche 6, Banita 5,5, Ferri 5,5, Lalli 5,5; Felici 5,6 (6’ st Menicucci 5,5, 38’ st Di Giulio s v), Shainas 6, Di Rollo 6 (25’ st Angelini 6); Laurato 6,5; Regis 6,5, Cardellini 6(25’ pt Pagella 6). A disp. Zanna, Giuliani, Marchese, Tomaselli, Puttini. All. Diego Leone

Arbitro: Denis Cornel Pal di Roma1

Reti: 32’ pt e 45’ st Seck, 41’ st Ancillai

Note: spettatori circa 500; angoli 4-3 per la Fc Viterbo; ammoniti Morariu, Cissè, Seck e Varriale; espulso Quattrotto al 23’ pt per fallo da ultimo uomo.