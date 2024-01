Domenica 7 Gennaio 2024, 05:20

Non c’è due senza tre. Riparte stamattina da Tor di Quinto la rincorsa della FC Viterbo verso i quartieri alti della classifica per cercare di ottenere almeno il secondo posto al termine della stagione regolare. Ore 11 stadio Fettuccina A, i ragazzi allenati da Massimo Castagnari cercano la terza vittoria consecutiva sul terreno di gioco della Luss Roma.

Dopo i successi contro Pescatori Ostia e Pomezia, il Viterbo dovrà dimostrare contro la compagine guidata in panchina dall’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo di essere guarita dal mal di trasferta che è stato il tallone d’Achille della formazione gialloblù nel girone di andata. Seppur al momento stazioni a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, la Luiss Roma rappresenta comunque un avversario abbordabile per Bertollini e compagni. Alla trasferta prenderà parte anche il difensore centrale Ovidiu Morariu, anche se probabilmente il difensore partirà dalla funzione e verrà eventualmente schierato solamente nella parte finale della partita nel caso in cui ci sia la necessità di mantenere il vantaggio, visto che ancora non ha recuperato in pieno dopo la botta al ginocchio rimediata nella gara casalinga contro l’Aranova.

Vista la squalifica di Lorenzo Giorgi, espulso nel finale della partita disputata al Vignanello lo scorso 20 dicembre contro la capolista Pomezia, a questo punto potrebbe essere anche gettato subito nella mischia il difensore Samuele De Simone, arrivato come ultimo colpo del calciomercato proprio venerdì pomeriggio. Per il resto Massimo Castagnari dovrebbe confermare grossomodo la squadra che ha giocato l’ultima partita di campionato contro il Pomezia, con Seck in appoggio alla punta centrale Cissè e Tollardo e Paruzza in cabina di regia a centrocampo con Nesta e Ottaviani sulle corsie esterne. Nel corso della partita potrebbe fare anche il suo esordio la punta Emanuele Capuano, arrivato a Vignanello a fine dicembre. Per quello che riguarda gli avversari odierni, sicuramente l’uomo più importante è l’ex difensore di Lazio e Ternana Mobido Diakitè che già nella partita di andata ha tenuto a galla tutta la retroguardia della propria squadra.

Luiss Roma (4-3-3) Tolomeo; Alberti, Neccia, Diakitè, Cinti; Rekik, Le Rose, Biraschi; Franchi, Renzetti, De Vincenzi. A disp. Carbonetti, Martella, La Vecchia, Nicosia, Fraticelli, Sarrocco, Bertoni, Ponzo, Rubolino. All. Guglielmo Stendardo.

FC Viterbo (3-5-1-1) Bertollini; Lo Zito, De Goicoechea, De Simoni; Nesta, Tollardo, Paruzza, Ciucci, Ottaviani; Seck; Cissè. A disp. Cadar, Morelli, Morariu, Pompei, Barduani, Kordic, Silvestroni, Collacchi, Torsellini, Bucca, Capuano All. Massimo Castagnari.

Arbitro: Alessandro Capponi di Latina.