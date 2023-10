Domenica 1 Ottobre 2023, 05:20

Dopo una settimana I cui si è parlato ben poco di calcio giocato, la FC Viterbo dovrà dimostrare di essere sempre sul pezzo ed uscire con un risultato positivo dal match di questa mattina. Ciampino ore 11, stadio Superga, la formazione allenata da Massimiliano Nardecchia affronta in trasferta il Citizen Academy, squadra che fino alla scorsa stagione aveva il nome di IV Municipio. La compagine locale non sta attraversando un buon momento di forma, ma aspetta la squadra gialloblù proprio per riprendere ad ottenere punti importanti ed allontanarsi dalla zona bassa della graduatoria.

La FC Viterbo si presenterà grossomodo con la stessa formazione che domenica scorsa ha battuto il Villalba, con il nuovo acquisto Ante Kordic che pur essendo stato convocato non prenderà parte alla partita. "Abbiamo deciso di allungare qualche giorno di allenamento - ha spiegato il tecnico Massimiliano Nardecchia - non avendo una condizione buona c’è il timore che possa andare incontro ad infortuni che pregiudicherebbero le partite successive. Inizieremo a dargli minutaggio in Coppa Italia". Tuttavia l'allenatore potrà avere sicuramente più opzioni rispetto a quelle di domenica scorsa, visto che ormai l'infermeria si è praticamente svuotata e quindi durante la partita potrà disporre di più alternative soprattutto a centrocampo dove rientrano Fimiani e Sene Pape.

Tuttavia l'allenatore mette in guardia i suoi e fa presente le difficoltà della partita di questa mattina. "Affrontiamo una squadra ben composta come la Citizen - spiega ancora Nardecchia - ma come lo sono tutte in questo girone. Dovremo essere dentro la partita per portare a casa dei punti. Dovremo avere umiltà e dovremo sfruttare i punti deboli che hanno un po’ tutte le squadre". Già nello scorso turno di campionato, la FC Viterbo ha mostrato una buona forma atletica che le ha permesso di essere praticamente in partita per tutti e novanta minuti. Con una settimana in più di lavoro nelle gambe, la condizione generale di tutta la squadra è destinata ancora a crescere con il conseguente annullamento del gap dimostrato nella primissima parte della stagione, dovuto al fatto di aver iniziato la preparazione precampionato in leggero ritardo rispetto alle altre squadre.

CITIZEN ACADEMY (3-5-2) Fabiani; Leonardi, Cappellanti, Valentini; Boninsegna, Luciani, Bisconti, Paruzza, Martinelli; Ippoliti, Piccirilli. A disp. D'Alessandro, Iovinella, Cericola, Di Lauro, Selvaggio, De Biagi, De Santis, Galli. All. Nunzio Iardino.

FC VITERBO (4-3-3) Bertollini; Lo Zito. Goicoechea, Morariu, Ziroli; Seck, Priorelli, Varriale; Ottaviani, Cissé, Orlandi. A disp. Morelli, Bucca, Grillo, Ciucci, Paganelli, Pompei, Ancillai, Fimiani, Sene Pape, Scozzari, Spolverini, Kordic. All. Massimiliano Nardecchia.

ARBITRO Marco Tavassi di Tivoli.