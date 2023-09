Martedì 19 Settembre 2023, 05:20

La FC Viterbo ha ancora degli ampi margini di miglioramento ma intanto, dopo il pareggio amaro sul terreno di gioco dell'Astrea, la formazione allenata da Massimiliano Nardecchia, deve cominciare ad incamerare vittorie pesanti già da domenica prossima contro il Villalba per non perdere contatto con la testa della classifica.

"Contro l'Astrea abbiamo tenuto buoni ritmi - ha detto tecnico - ma dobbiamo incrementarli e portarli almeno agli ottanta e novanta minuti, ma credo che questo potrà avvenire in occasione della quarta o della quinta giornata di campionato". Per le varie vicissitudini estive, la squadra è stata Infatti costruita in ritardo ed ha anche iniziato la preparazione precampionato più tardi rispetto alle avversarie. L'organico poi non è ancora completo ed i nuovi arrivati, giunti proprio a ridosso della partita contro l'Astrea, necessiteranno di qualche settimana per poter raggiungere la condizione. Il centrocampista Pasquale D'Elia, contro l'Astrea, è stato schierato fin dai primi minuti destando una buona impressione, pur calando inevitabilmente alla distanza.

Disorso diverso per quello che riguarda invece il centrocampista classe 1996, ex Pomezia Alessio Ruci. "Finora si era sempre allenato da solo - precisa Nardecchia - e,senza una squadra con cui lavorare, non aveva ancora situazioni di gioco. Credo che per avere una buona condizione necessiterà di un paio di settimane. Comunque sta recuperando Seck, così come anche Spolverini". Da valutare invece, probabilmente oggi, le condizioni dell'esperto difensore rumeno Ovidiu Morariu uscito nella ripresa della partita disputata domenica mattina allo stadio di Casal del Marmo.

La società sta poi cercando una punta di esperienza per rinforzare il reparto avanzato. L'attaccante brasiliano Jefferson ex Viterbese, cercato le settimane scorse dalla società gialloblù, è andato all'Andria. Nelle ultime ore sono stati contattati i due attaccanti, cui uno è il senegalese trentaduenne ex Tivoli, Ameth Fall. Mentre un altro ha avuto anche esperienze con squadre di Serie C. A breve potrebbe arrivare la fumata bianca con uno dei due. Intanto domani la FC Viterbo farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia affrontando nei sedicesimi finale della competizione la Pescatori Ostia nella partita di andata. Anche se l'orario verrà confermato solamente nella giornata odierna, il calcio d'inizio dovrebbe essere alle 15,30 allo stadio di Vignanello. La partita di ritorno si svolgerà invece il prossimo 4 ottobre sul terreno di gioco dei tirrenici.