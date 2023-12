Mercoledì 27 Dicembre 2023, 05:20

Riprende oggi la preparazione della FC Viterbo, con la tegola Morariu. Il difensore centrale, che aveva rimediato una brutta botta al ginocchio in occasione della partita casalinga contro l'Aranova, dovrà stare fermo almeno un'altra ventina di giorni. Il giocatore, che nelle ultime uscite si era sempre segnalato come uno tra i migliori in campo, era risultato uno degli uomini fondamentali del nuovo corso del tecnico Massimo Castagnari che ha provveduto a dare un maggiore equilibrio alla squadra, cercando di migliorare soprattutto la fase difensiva. In occasione delle ultime partite, il Viterbo è riuscito spesso a mantenere infatti inviolata la propria porta. Quello che fa ben sperare è che, in occasione delle vittorie contro Pescatori Ostia e Pomezia, la squadra si è sbloccata anche in avanti mostrando delle buone trame offensive che le hanno quindi permesso di andare in gol. Queste due ultime vittorie hanno permesso Tra l'altro alla formazione gialloblù di fare un bel balzo in avanti in classifica, allontanandosi discendevamente dalla zona playout ed avvicinandosi alla parte alta della graduatoria. Ovidiu Morariu potrebbe rientrare il prossimo 14 gennaio in occasione della terza giornata di ritorno, che vedrà la squadra gialloblù impegnata nella gara casalinga contro l'Astrea. Intanto da oggi, dopo la breve pausa natalizia, il Viterbo inizierà a preparare la partita del 7 gennaio sul terreno di gioco della Luiss Roma, contro cui la squadra gialloblù si impose in occasione della partita di andata disputata allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello con il punteggio di 2-1 in rimonta. Vista l'indisponibilità di Morariu e la squalifica di Lorenzo Giorgi, espulso nel finale della partita vinta contro il Pomezia nella partita casalinga disputata lo scorso 20 dicembre prima della sosta, nella posizione di difensore centrale dovrebbe giocare il giovane Alessandro Pompei che già in passato ha ricoperto questo ruolo con buoni risultati. Per quello che riguarda il mercato, con l'arrivo dell'attaccante Emanuele Capuano e del centrocampista Edoardo Silvestroni, si è chiusa la campagna acquisti in entrata. Con la risoluzione contrattuale del giovane attaccante classe 2003 Pierre Ancillai ex Flaminia Civita Castellana, si è chiusa invece quella in uscita. Al momento resta fuori rosa Il centrocampista Michele Priorelli, che la società gialloblù ha messo tra i partenti, ma con il quale non è stato ancora trovato un accordo per la sua uscita.