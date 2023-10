Venerdì 13 Ottobre 2023, 05:20

«Quando mi vedrete allo stadio? Quando si giocherà alla Palazzina». Piero Camilli, sponsor della FC Viterbo ed in procinto di diventare presidente onorario della società, risponde in questo modo alla domanda di diversi tifosi che si chiedevano quando l’imprenditore di Grotte di Castro sarebbe tornato allo stadio per assistere ad una partita della squadra gialloblù.

Camilli fa anche il punto sulla situazione in campionato della squadra e sugli obiettivi per questa stagione, dopo gli ultimi due arrivi dal mercato degli svincolati che rispondono al nome di Davide Forcino e Gianmarco Mancarella. I due vanno a rinforzare un reparto come il centrocampo, che risultava senza ombra di dubbio quello più sguarnito a livello numerico in questa prima fase del campionato. «Sono soddisfatto degli ultimi due arrivi - dice Camilli - siamo partiti in ritardo purtroppo a causa dei tanti problemi che ci sono stati in estate. Adesso però l’importante è restare agganciati alle prime, poi in occasione della campagna acquisti invernale del prossimo dicembre interverremo ancora sul mercato per rinforzare la squadra. Io sono abituato a vincere e voglio vincere anche questa volta».

La squadra ha pagato infatti lo scotto del ritardo di preparazione in occasione della prima giornata di campionato, quando è stata di scena sul terreno di gioco della corazzata Pomezia. Poi, con il passare delle settimane, ha però colmato il gap legato alla preparazione e sono arrivati anche i punti. La squadra ha sempre vinto quando ha giocato tra le mura amiche, ma ora deve iniziare ad ottenere vittorie pesanti anche in trasferta a cominciare dalla partita in programma dopodomani contro l’Aurelia Antica.

La formazione allenata da Massimiliano Nardecchia, lontano dalle mura amiche, ha ottenuto fino a questo momento una sconfitta e due pareggi. Piero Camilli è quindi determinato sul progetto FC Viterbo, anche se è immancabile un passaggio sulla situazione della disponibilità dello stadio Enrico Rocchi, visto che l’ex patron della Viterbese avrebbe auspicato che la squadra giocasse già a Viterbo. «Ovviamente sono molto deluso per come è stata gestita la situazione dal Comune - precisa - mi vedrete allo stadio solamente quando la squadra giocherà alla Palazzina. Vedremo cosa accadrà a breve, altrimenti si continuerà a giocare a Vignanello».

Nella sua precedente esperienza, quando dieci anni fa sbarcò a Viterbo con il titolo della Castrense, Piero Camilli vinse subito il campionato di Eccellenza e dopo due anni anche la Serie D e lo Scudetto dei Dilettanti. Sotto la sua gestione la Viterbese in Serie C ha conquistato una Coppa Italia, dopo aver raggiunto la finale anche nella stagione precedente. In tre stagioni in Serie C ha raggiunto inoltre sempre i play-off per guadagnare l’accesso al campionato di Serie B.