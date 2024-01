Mercoledì 31 Gennaio 2024, 05:20

L’appetito vien mangiando e stasera lo sponsor Piero Camilli sarà a cena con i giocatori della FC Viterbo, che sta attraversando il miglior momento della stagione. «Mi hanno invitato e mi fa piacere andare. Anche se, solitamente - spiega Camilli - i giocatori sono solito incontrarli sul terreno di gioco. Se andrò a vedere una partita di campionato della FC Viterbo a Vignanello? Vediamo, forse più in là. Comunque non lo escludo».

Il Viterbo è la squadra del momento, visto che la formazione allenata da Massimo Castagnari viene da sei vittorie consecutive ed ha accorciato molto sulle compagini che la precedono in classifica, trovandosi attualmente a 6 punti dalla vetta e a 5 lunghezze dal secondo posto.

Anche stavolta, come già successo precedentemente in occasione della sua lunghissima esperienza da vincente, Piero Camilli ha rimesso le mani sulla squadra che poi ha imboccato la rotta giusta. «Parlo al plurale perché i meriti vanno riconosciuti anche agli altri componenti della società - riprende l’imprenditore di Grotte di Castro - diciamo che abbiamo raddrizzato la situazione. Adesso la squadra sta andando bene, ma c’è da dire che siamo ripartiti da molto dietro, perché avevamo perso troppi punti in precedenza. In estate abbiamo allestito l’organico all’ultimo momento e, secondo me, non era nemmeno male, ma è chiaro che anche il tira e molla sullo stadio Enrico Rocchi non ha fatto bene alle prestazioni della squadra. In Eccellenza ci vuole una squadra con la mentalità giusta per disputare questo tipo di campionato. Senza ombra di dubbio se avessi avuto la Palazzina a settembre, la musica sarebbe stata diversa. Puntiamo comunque al secondo posto, che ci darebbe la possibilità di disputare i play-off per l’accesso in Serie D. Noi non molliamo e ci proveremo anche fino alla fine, anche se in queste situazioni la concentrazione deve restare massima e non va abbassata assolutamente la guardia. Quello che mi fa piacere è che la gente sia felice della squadra e che ci segua».

Piero Camilli ha fatto accenno alla situazione dello stadio Enrico Rocchi, dopo che il Viterbo aveva risposto alla manifestazione di interesse indetta dal Comune lo scorso agosto, con le trattative che si sono poi interrotte lo scorso novembre. «Finora si sono verificate cose assurde - conclude Camilli - guardare lo stadio Enrico Rocchi e il campo Vincenzo Rossi al Pilastro in quelle condizioni fa veramente male. Comunque aspettiamo e vediamo cosa succede».